Video: Brutal 91.9 Top 5 Urbano

in

Brutal 91.9 FM emisora que tiene la conexión de artistas más grandes urbanos nos presenta el Top 5 de la semana.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En su Top Brutal 91.9 se escucha los artistas que ponen la nota urbana con sus éxitos. Desde su cabina de cristal en Medellín nos comparte el Top 5 del fin de semana:

TOP 5 BRUTAL 91.9 FM

1. Classy 101 /Feid y Young Miko

2. Where She Goes / Bad Bunny

3. Amargura / Karol G

4. El Cielo /Feid, Myke Towers y Sky Rompiendo

5. LaLa /Mike Towers

Los Dj Mix Time, Felo Urbano, Dj Mazo. El Santo Agudelo y Tiagoaristi los esperan en 91.9 FM de lunes a domingo con la descarga brutal de los éxitos urbanos en Medell{in.

Sigue más noticias de entretenimiento.