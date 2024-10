Bad Bunny pasó fin de año con Kendall Jenner y los medios reseñan que es una señal que son más que amigos y cenizas.

A pesar que People. ET y EW hablaron que no seguían unidos, el portal TMZ reveló que según fuentes cercanas a ambos, coincidieron en una fiesta de fin de año. «Donde hubo fuego cenizas quedan«. Al parecer ambos se comportaron bien y amigables donde Bad Bunny no dejó sola a Kendall Jenner. En sus en vivos noticiosos, TMZ compartió “fuentes con conocimiento directo nos dicen que los dos siguen siendo cercanos, a pesar de su reciente ruptura, y tiene un grupo de amigos en común. El equipo —que incluye a Justin y Hailey Bieber— se fue de vacaciones juntos cerca de Barbados, para celebrar las festividades de Año Nuevo”. Incluso la catalogan de reconciliación. Y es que ambos se les veía muy sonrientes en eventos públicos y deportivos. Pero que desde octubre del 2023, se hizo evidente que no iba por buen camino, a pesar que a Bad Bunny, Kendall lo acompañó a la fiesta de Saturday Night Live.

Hace dos semanas Entertainment Tonight, hizo un informe donde hablaron sobre Kendall Jenner y Bad Bunny acerca de su separación. Aclarando que una fuente le dijo a ET que «los dos se separaron» y explicaron por qué las cosas «se esfumaron» entre ellos después de menos de un año de noviazgo. Todos los detalles en el video que se ve en las redes del informativo.

Por qué rompieron



