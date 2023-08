VIDEO. Así ha vivido Joaquín Varela sus primeros partidos con el DIM

in

Joaquín Varela, uno de los refuerzos poderosos y que ha tenido procesos de Selección Uruguaya en las categorías sub-15, sub-17, sub-20 y ha militado en varios equipos de la liga de su país, Chipre y Argentina habló de sus primeros minutos con el ‘Poderoso’.

El jugador, que llegó a préstamo por 6 meses al rojo de la montaña, defensa de 25 años dijo que “estoy contento como me he sentido estos primeros partidos”.

El jugador, de buen nivel en la zona defensiva del ‘Poderoso’ manifestó que “mi ilusión es seguir creciendo, que es para lo que trabajo día a día”.

Varela manifestó que “soy bastante autocrítico conmigo mismo, espero seguir mejorando, seguir creciendo en lo futbolístico, en lo físico y en lo humano, creo que el grupo ayuda con eso, y es una premisa mía seguir mejorando”, destacó.

Sobre el fútbol colombiano, destacó que pese a haber jugado poco, siente que es un “fútbol bastante intenso, tal vez acá hay menos juego directo, pero no me sorprende el nivel que hay y es muy similar al que me ha tocado vivir en Argentina”, manifestó.

El rojo de la montaña visitará este viernes 25 de agosto a Águilas Doradas en el ‘nido’ Alberto Grisales.

