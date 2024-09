Luego de conocerse que el alcalde encargado de Medellín, como miembro de la Junta del Metro, citó a reunión extraordinaria para remover al actual gerente y elegir uno nuevo, se pronunciaron el Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el alcalde electo de Medellín, Fico Gutiérrez.

A través de un video y sin hacer referencia explícita a la carta que le enviaron Oscar de Jesus Hurtado, alcalde encargado de Medellín, y Alejandro Muñoz Botero, miembros de la Junta Directiva del Metro, para citar a reunión extraordinaria, el gobernador aprovechó para felicitar los 28 años de esta institución de transporte público y manifestó que el Metro se ha manejado de una manera técnica y con una administración corporativa.

28 años de manejo técnico, serio y riguroso no pueden ponerse en riesgo con jugadas politiqueras y ambiciones revanchistas. Hoy que nuestro amado @metrodemedellin está de cumpleaños, todo el pueblo antioqueño dice CON ORGULLO: ¡#NuestroMetroSeRespeta! pic.twitter.com/ISmroHuXqy — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) November 30, 2023

Con lo que coincidió Fico Gutiérrez al compartir la carta fechada el 29 de noviembre y escribió en X: “Presidente @petrogustavo, le pido en nombre de la gente de Medellín y de Antioquia que no cometa ese grave error. Es cierto que usted sumado a la Alcaldía actual tienen mayorías para imponer un Gerente del @metrodemedellin! Esta es una entidad querida por todos. Es una entidad que se debe manejar desde el punto de vista técnico”.

En la misma publicación y con el mismo tono conciliador, el mandatario electo invitó al Jefe de Estado a dialogar: “Existe una responsabilidad inmensa para garantizar un transporte público de calidad a millones de usuarios. No tiene presentación que a casi un mes de que tomemos posesión @AndresJRendonC y yo, se dé un golpe de Estado en el Metro. Lo invito al diálogo. Sé que no ha sido posible que hablemos. Por favor no le cobre a Antioquia nuestras diferencias ideológicas”, agregó.

