VÍDEO: Andrés Rey «Doble de Luis Miguel» atiza comentarios de dobles en Argentina «Yo lo remplace una vez»

Internautas reviven polémica de «dobles de Luis Miguel» que son utilizados en sus presentaciones en Argentina

Luis Miguel está de gira en Argentina y los medios además de internautas, se han encargado de atizar «las historias de dobles» en sus conciertos y apariciones en público. El primero que comenzó fue el presentador Luis Ventura, quien es conocido por «ser el que mejor sabe la vida del Sol de México, quien dijo que llegó a Buenos Aires con 3 dobles y que uno de ellos «argentino», se había despedido de sus familiares porque se iba de gira. Ahora los internautas, rescataron una entrevista de hace cinco años en la que Andrés Rey «doble e imitador» de Luis Miguel al estilo «Yo Me Llamo«, dijo que lo reemplazó no una sino un par de veces: «una cuando hubo un problema de sonido ante 14.000 espectadores y otras para generar promoción como que el cantante vino a cenar con el montaje de un grupo de autos, guardaespaldas y modelos». Ahora sí que esta historia tiene un color de hormiga que al cantante le resbala pues las 100.000 entradas de su concierto en Argentina están agotadas, la de Chile, Estados Unidos y México igual. Con la fortuna que ya anunció su gira 2024; según expertos en farándula esto hará es más entradas por el morbo de sus fans de ir a ver al «Sol México» y comprobar si usa dobles o no. En redes alguien escribió: «increíble que estén criticando como alguien de 53 años, luce como de 53 años.. la vida cambia y el cuerpo también además hay retoques para verse bien». Telemundo, afirma que el medio «Todo Noticias» se habla de «dobles» pero para despistar a los fans que se apuestan en los hoteles esperando verle allí o sitios públicos y así crear una distracción además de esto firmaron un contrato de confidencialidad para este trabajo.

ANDRÉS «DOBLE DE LUIS MIGUEL» AFIRMÓ QUE UNA VEZ LO REEMPLAZÓ



ANDRÉS REY «DOBLE DE LUIS MIGUEL INTERNACIONAL»



