Ana del Castillo «en las alturas y cantando» encendió literalmente las redes pero no por cantar al generar comentarios divertidos.

La cantante allenata, repitió la estrategia comercial que hace poco hizo Carlos Vives con una aerolínea al cantar en el aire. «Claro que al Samario le pagaron por hacer parte de la campaña Clásico de la Provincia 30 años», muchas celebridades y gente de medios lo acompañaron. Lo Ana del Castillo al parecer se dio espontáneamente y ahí se armó la de Troya en redes. Comentarios a favor y otros «de tormento». Porque dicen que la aerolínea «está muy caída» en el país por los usuarios que se han quejado. Una estrofa de Diomedez fue parte del video aéreo en redes: “Hay corazones que les da tristeza llegar diciembre, hay corazones que llegar diciembre, se ponen alegres, se ponen alegres”, interpretó Ana del Castillo.

«ANA DEL AIRE»

Ana Del Castillo armó parranda en el aire pic.twitter.com/lnxy352fqD — Luchovoltio (@luchovoltios) December 25, 2023

A varios pasajeros no les gustó y encendieron las redes con comentarios como: «Pobre gente»; “Si eso me pasa en un vuelo me muero”, “Que desespero uno estar encerrado con esa bulla”, “Si me pasa eso yo pido reembolso” y otros de grueso calibre que siguen circulando en redes culpando a la Aerolínea y a ella. Lo que si es que Ana del Castillo, tiene toda la personalidad y estos comentarios, le resbalan. Ana siempre ha tenido momentos especiales y virales como en los Grammy Latino, disfrazada de Michael Jackson, abrazo a una empleada de aseo en un bar y otros que la hacen especial. Castillo es la Reina del Vallenato y ese bailado no se lo quita nadie.

Ana del Castillo en los Latin Grammys



