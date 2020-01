VIDEO: Amparo Grisales sigue defendiendo la “caballerosidad” del “feminismo radical”

La polémica Amparo Grisales volvió a arremeter contra el “feminismo radical” y defendió “caballerosidad masculina”, que según ella está en vía de extinción.

“Los hombres no se atreven a nada porque vienen y los acusan”, dijo Amparo en el último capítulo de ‘Yo me llamo’, afirmación a la que se unió la presentadora Valerie Domínguez, quien le dio más ánimos a su compañera añadiendo: “¡que se atrevan!”.

Todo esto se dio porque César Escola le hizo un buen piropo a Valerie y ahí empezaron todos a hacer piropos. Luego Amparo invitó “a todos los hombres a que sean más caballeros, más románticos, más detallistas. El hecho de ser una mujer trabajadora, echada pa’ delante, no quiere decir que no queremos que nos conquisten, eso no se puede perder”.