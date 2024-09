Este 28 de noviembre a eso de las 4 de la tarde se presentó un incendio en el municipio de Rionegro.

Según el alcalde de esta localidad, Rodrigo Hernández Alzate, en el lugar se encontraban dos personas manipulando sustancias inflamables las cuales provocaron el incendio.

Dentro de este lugar habian varios muñecos o figuras que serian utilizadas en el desfile de mitos y leyendas .

Además el mandatario resalta que dos carros resultaron afectados por las llamas.

El hecho se dio al frente de la casa de justicia.

Hasta el lugar llegaron cuerpo de Bomberos quienes atendieron la situación.

Me acaban de informar de un incendio en el parqueadero sector Casa de Justicia de nuestra Ciudad. Nuestro equipo de Gestión del Riegos atiende la emergencia. Hasta el momento no hay vidas comprometidas gracias a Dios, estoy a la espera de que me informen de los daños y el origen… pic.twitter.com/8L9nugxTU2

— Rodrigo Hernández Alzate (@RodrigoHAl) November 28, 2023