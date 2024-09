VIDEO: Aitana lloró en Bogotá y voz similar a Yatra le gritó te amo

Aitana lloró en Bogotá y una voz similar a Yatra le gritó te amo en pleno concierto en el Movistar Arena en una canción.

En video quedó registrado cuando Aitana en el concierto en Colombia, lloró y expresó que no se sentía bien emocionalmente. En sus propias palabras dijo: «Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran super bonitas que le estaban saliendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Yo le decía ‘papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal’, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y de eso va esta canción». Una usuaria, que vivió este momento también compartió un video donde alguien «similar a la voz de Yatra le grita a Aitana TE AMO«. Dejando dudas si era o no la voz de Sebastián Yatra porque coincidencialmente él estaba en Bogotá y se había presentado en el MEGALAND el mismo día.

AITANA «EMOCIONALMENTE NO ESTOY BIEN»

VIDEO «TE AMO» LE GRITARON AITANA EN BOGOTÁ

NO SE SI PERDI LA CABEZA PERO SENTI QUE SEBAS LE GRITO TE AMO A AITANA ME MUERO ENLOQUECJSI pic.twitter.com/2J3P0WHKpg — Pautowerscol (@pautowerscol) November 27, 2023

