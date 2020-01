VIDEO: Aída Victoria se despachó contra los que la quieren ver devastada por la recaptura de su mamá

La barranquillera Aída Victoria Merlano se despachó en Instagram contra sus detractores, quienes la han criticado y se han burlado de ella por no pronunciarse sobre la recaptura de su mamá, la excongresista Aída Merlano.

En varias historias Aída Victoria lo dice todo, desde cómo se enteró de todas las noticias que salieron de la recaptura de la excongresista hasta el momento en que se conoció que sí era verdad. Sobre los que pedían que saliera en redes pronunciándose y lamentándose, la joven dejó claro que no se deja afectar “por un pendejo” que hace chistes malintencionados sobre la situación.

Además, Victoria les recordó a sus seguidores y demás que Merlano es su mamá y así la sigue viendo, no como una delincuente. También señaló que sus redes son para compartir contenido de entretenimiento, por eso no se había pronunciado sobre los hechos y hasta mostró su amplio conocimiento sobre derecho y se defendió diciendo que con su postura no le está haciendo “ninguna apología al delito”.

Aída Victoria Merlano habla de la captura de su madre pic.twitter.com/t6YqvQN57N — Pille pues (@PuesPille) January 30, 2020