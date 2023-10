VIDEO. «Ahora sí hay un verdadero cambio»: Fico Gutiérrez envió mensaje a Gustavo Petro

in

En su primer discurso como alcalde electo de Medellín, Fico Gutiérrez envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Presidente Petro el país ha hablado y el país ha decidido que ahora sí hay un verdadero cambio. Por el bien de Colombia, Presidente Petro, no es momento de más odio, no es momento de más divisiones, no es momento de seguir dividiendo a nuestro país, que ya bastante sufre, es el momento presidente Petro de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para redefinir un nuevo rumbo de su gobierno por el bien del país”, dijo.

En su mensaje al Jefe de Estado, Fico Gutiérrez fue directo en decir que está presto a sentarse con él para concertar: “Estamos dispuestos y abiertos a ese diálogo de cómo desde las regiones, vamos a hacer que Colombia sea mejor, porque lo que vamos a hacer es que vamos a gobernar a Colombia desde las regiones”, agregó.

