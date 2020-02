VIDEO: Adele anunció cuándo saldrá su nuevo disco

La cantante británica ha sido noticia en los últimos meses tras su gran cambio físico, ahora luce una figura más esbelta y delgada que ha causado asombró en redes sociales. El mánager de Adele dio una buena noticia para sus fans.

El representante de la cantante manifestó que “esperen nuevo disco en septiembre” de 2020. Hace días Adele habría confirmado el lanzamiento de su nuevo álbum durante una fiesta que celebraba con varios de sus amigos.

Recordemos que Adele no publica un disco desde 2015, cuando lanzó ’25’ al que pertenecen sencillos como ‘Hello’, ‘Water Under the Bridge’ o ‘When We Were Young’.