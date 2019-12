VIDEO: A paso de ¡DIVA! Carolina Guerra se despide del 2019

La actriz Carolina Guerra está lista para recibir el 2020 y despide el 2019 con la mejor pasarela.

Carolina es muy activa en Twitter y hoy 31 de diciembre mostró cómo va despidiendo el año que termina, con una pasarela muy al estilo diva acompañada de una mirada penetrante, una sensualidad muy elegante y un vestido súper brillante y colorido.

Además, en otro de sus trino deseó a sus seguidores y allegados “claridad, salud, unidad y sanidad” durante este nuevo año que llega, el primero en su vida de casada.

You say goodbye, I say hello pic.twitter.com/G9C4K0EcLM

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) 31 de diciembre de 2019