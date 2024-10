La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), obtuvo información sobre la salida de un cargamento de cocaína en un semisumergible, desde las costas nariñenses hacia México.

Luego de varias verificaciones y contrastar algunas alertas recibidas por la agencia estadounidense DEA, se estableció que el alijo había sido camuflado en un semisumergible que zarpó de Tumaco (Nariño).

Los detalles fueron compartidos a la Armada Nacional, que puso en marcha una operación de interdicción. Los controles marítimos permitieron ubicar la embarcación en el Pacífico colombiano antes de ingresar a aguas internacionales.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Habían 1.678 kilogramos de cocaína en varios bultos

Los guardacostas inspeccionaron el semisumergible y encontraron 1.678 kilogramos de cocaína distribuidos en varios bultos. Adicionalmente, constataron que el artefacto de 18 metros de largo tenía cuatro motores fuera de borda, equipos satelitales y de comunicación, víveres y alimentos, y combustible suficiente para garantizar su llegada a México.

Los cuatro tripulantes fueron capturados en situación de flagrancia. Se trata de los ciudadanos ecuatorianos Jaime Daniel F. B., Gary Fredy C. P. y Boris Adolfo G. C.; y el colombiano Froin Steward C. R.

Las personas fueron judicializadas

La Fiscalía presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El cargo no fue aceptado por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los elementos de prueba recopilados dan cuenta de que los 1.678 kilogramos de cocaína pertenecerían a una red narcotraficante que delinque en el Pacífico nariñense y tendría nexos con la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc.

Para más noticias de Colombia.