in

Video $100 millones de pesos «Yo Me llamo en una sola noche» fue el mejor momento del cierre del capítulo emitido este 4 de octubre en Caracol TV.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La noche más emotiva de Yo Me Llamo, podrá ser la del 4 de octubre cuando el doble de Alci Acosta, eligió el busto de Petrona Martinez en Yo Me Llamo. Al final de cada capítulo, el participante elegido por «Sinfoni», la Inteligencia Virtual del programa debe ir a escoger un busto que tiene el nombre de los participantes activos o eliminados. Dentro de su cajón, el Canal Caracol esconde un premio en tarjetas bono regalo con una cifra en millones de pesos. Bonos desde $1.000.000 hasta $100.000.000. Pues bien $100 millones de pesos en una sola noche, recibió Alci Acosta, al ser elegido el mejor de la noche. La competencia sigue en Yo Me Llamo con más emociones como esta seguramente y un nuevo video.

VIDEO $100 MILLONES DE PESOS EN YO ME LLAMO «UNA SOLA NOCHE»



Lee más noticias de entretenimiento.