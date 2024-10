Debido al siniestro vial registrado en la tarde de este martes 26 de diciembre, hay pasos alternos en la vía Bogotá – Villavicencio tras accidente en el túnel de Quebrada Blanca.

En la tarde del pasado martes, un vehículo con sustancias peligrosas se volcó e incineró al interior del primer túnel, se tiene el cierre al tráfico Bogotá – Villavicencio por la calzada existente por tiempo indefinido mientras se avalúan los daños a la infraestructura por parte de los expertos en el tema.

Sigue al canal Movilidad en Minuto30 en WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VZzAgoCEwEk2i27RkZ3l

Así serán los pasos alternos en la vía Bogotá – Villavicencio

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y COVIANDINA S.A.S informan que luego de ser atendida inicialmente la emergencia registrado al interior de los túneles de Quebrablanca donde un vehículo que transportaba nafta, se volcó e incineró en su interior por causas aún objeto de investigación.

Las autoridades determinaron implementar nuevamente la Fase I del Plan de Contingencia Operativa – PCO consistente en la circulación vehicular mediante pasos alternos por el Puente Militar #2 que normalmente opera en sentido Villavicencio – Bogotá, mientras se determinan los daños y restablece la infraestructura afectada a su condición previa. En el hecho lamentablemente una persona resultó con lesiones de consideración.

Así las cosas, el personal de la Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de coordinar el cumplimiento de los horarios en los puntos de inicio K00+000 para el sentido Bogotá – Villavicencio y K83+500 para el sentido opuesto.

Le puede interesar: VIDEO. Se conocen detalles del incendio en el túnel de Quebrada Blanca, vía Bogotá – Villavicencio

Horarios de apertura y cierre pasos alternos en la vía Bogotá – Villavicencio

Sentido Bogotá – Villavicencio, sector Juan Rey

– Desde las 5 a.m. hasta las 7:00 a.m.

– Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

– Desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

– Desde las 11:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Sentido Villavicencio – Bogotá, sector Buenavista

– Desde las 5 a.m. hasta las 7:00 a.m.

– Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

– Desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.

– Desde las 11:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Más noticias de Colombia