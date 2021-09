Veremos cambio, vuelve la revista que por años dejó de ser editada, ahora, vuelve, en formato digital, los primeros meses gratis y a los 100 primeros suscriptores, descuento por año, semestre y mes.

Volveremos a ver la revista que desapareció por denunciar el desfalco de Agro Ingreso Seguro. Volveremos a ver, leer, escuchar, columnistas que dejaron de aparecer en periódicos regionales que desaparecieron en la época de la pandemia y a otros tantos que se abstuvieron de publicar.

Colombia produce tantas noticias, como produce la famosa mata que mata, produce tanto café y azúcar, como produce banano, cacao y flores para exportar. Colombia produce tanta noticia, que, hasta los noticieros del capitolio nacional, no saben que inventarse, para no ridiculizar, a los que tanto defienden, los programas del plan de desarrollo nacional.

Se producen noticias en los países vecinos y poco eco tienen en los canales nacionales, las elecciones en el Perú, tuvieron poca difusión, lo que está sucediendo en Argentina, en Chile la muerte de Patricio Manns, poco importa, son temas que, en realidad, a una minoría les puede importar, aquí la noticia, es, si los zapatos de tal candidato presidencial son de tal marca y si tiene para pagar el abogado que lo ampara en la demanda.

Lástima no tener una mujer de la talla de Ángela Merkel y no haber tenido un poeta, un intelectual, un escritor narrador como Patricio Manns, seguramente, muchos exclaman, son otros contextos sociales, culturales y políticos, tampoco tuvimos grupos musicales que perduraran en el rescate del folklor nacional y los pocos que tuvimos se tuvieron que dedicar a otros temas para no ser asesinados. Aquí en Colombia, donde se copia de todo y para todos, hemos tenido buenos imitadores y son tan buena copia que les toca desaparecer o en tal efecto los desaparecen.

Veremos surgir nuevamente la revista CAMBIO en formato digital y seremos testigos de su edición y de sus columnistas, de sus denuncias y de lo mucho que en formato digital llegará a muchos ciudadanos, para educar en la conciencia colectiva, que necesita un país que se está fragmentando, cada día más entre regiones, igual que en la época de la guerra de la independencia. Es un tema bastante complejo, muchos no están preparados para ese análisis que ayudará la revista CAMBIO.