¡Qué buena! Más de 10.700 venteros ambulantes en Medellín tendrán renta básica

Como un apoyo para suplir sus necesidades fundamentales, la Alcaldía de Medellín incluyó a 10.793 venteros ambulantes en el proyecto Renta Básica de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, que les permite recibir un incentivo bimestral de $200.000. La caracterización de los beneficiarios se hizo en articulación con la Subsecretaría de Espacio Público.

Los beneficiarios son personas dedicadas al comercio informal que, por motivos de la pandemia, han visto afectados sus ingresos. Todos fueron notificados telefónicamente para acceder al incentivo que se reclama en cualquiera de los 265 puntos Efecty de Medellín, con todas las medidas de bioseguridad. En el primer ciclo de pagos, 8.193 vendedores reclamaron el dinero.

Los otros 2.600 venteros no hicieron efectivo el cobro debido a diferentes causas, como que proporcionaron un número de teléfono incorrecto, nadie contestó las llamadas o estas fueron respondidas por terceros con quienes se les dejó el mensaje.

“Con la implementación de estas acciones buscamos restituir íntegramente los derechos de las familias, pues en el modelo social de ciudad que estamos consolidando es fundamental que los hogares tengan un techo digno, alimentación y la forma de suplir sus necesidades básicas, especialmente en la situación de salud que estamos viviendo y que afecta muchos aspectos de la vida cotidiana”, señaló la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez.

Le puede interesar: FOTOS: Venteros informales marchan en la Av. Oriental a la altura del Parque San Antonio

Venteros ambulantes de toda la ciudad recibirán el incentivo

Las comunas y corregimientos con mayor número de venteros informales beneficiados son: 10-La Candelaria, 4-Aranjuez, 8-Villa Hermosa, 3-Manrique, 13-San Javier y 9-Buenos Aires. Asimismo, fueron priorizados quienes laboran en sectores como el Estadio y La 70.

“Yo trabajo como lustrabotas hace 60 años. Me llamaron de la Alcaldía de Medellín para darme una ayuda económica, me siento muy contento porque me he visto muy afectado por la pandemia y el dinero me ha servido para cubrir algunos gastos y comprar algo de comer”, expresó Francisco Luis Álvarez, uno de los beneficiarios.

Se estima, luego de cruzar distintas bases de datos, que hay otros 1.109 venteros que son potenciales beneficiarios, por lo cual se avanza en el estudio de sus casos y en el análisis de requisitos para determinar si son incluidos en el próximo ciclo de pagos, que se desarrollará en mayo. Para pertenecer a Renta Básica deben tener un puntaje igual o inferior a 47.99 % en el Sisbén 3 y encontrarse en situación de vulnerabilidad.

La Alcaldía de Medellín invita a quienes resulten favorecidos a estar pendientes de los canales oficiales de información para enterarse sobre este proceso y no caer en engaños de terceros. Los titulares del derecho al apoyo económico serán notificados por medio de mensaje de texto o llamada telefónica con la información del pago.