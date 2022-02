in

Una vendedora que se encontraba en su lugar de trabajo, fue abordada por un hombre que tenía un objeto parecido a un arma en sus manos, ella que reconoció en el sujeto la intención de robarle se escondió.

La cámara de seguridad del establecimiento comercial, grabaron todo, en la escena se ve que la vendedora hace como si fuese a tomar algo pero se agacha y rápidamente se esconde.

El hombre que se le ve intimidante en la grabación, no tuvo tiempo ni de amenazarla, se quedó un rato esperando a que la mujer apareciera, se impacientó y quiso llevarse otro elemento pero no había nada, ni la pantalla del computador lo convenció así que no tuvo más remedio que irse con las manos vacías.

La acción de la mujer ha sido aplaudida en las redes sociales, «que le suban el sueldo», «ella tiene calle», «era la mejor jugando al escondido», «gracias a Dios no pasó a mayores».

