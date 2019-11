Vanessa Domínguez, ex Señorita Bogotá, ¡POR FIN! contó por qué hizo cara de inconforme cuando perdió en el Reinado

La modelo Vanessa Domínguez decidió contar cuál fue la verdadera razón por la que hizo el gesto que se volvió viral en el reinado de 2017.

En dicha versión del reinado Vanessa era la candidata representante de la capital colombiana y logró llegar hasta el grupo de finalistas. Al momento que anunciaron a la Señorita Antioquia como virreina, Vanessa hizo el gesto que de inmediato se convirtió en meme viral.

Fue en ‘La Red’ donde Domínguez aclaró que su gesto no fue de desaprobación por no haber quedado en una posición más alta, sino porque estaba extremadamente nerviosa y necesitaba respirar. “Yo tenía las manos aquí (señala su cadera), entonces yo dije: ‘Vanessa, respira, no vayas a llorar’. En el momento que yo respiré, esa fue la captura que lograron tener de mí [y] que luego se volvió un meme”.

Vanessa supo tomar de buena forma la creatividad de los cibernautas y se rió de sí misma al ver los divertidos memes, al punto de publicar ella misma uno en su cuenta de Instagram.