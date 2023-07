FOTOS. ¡Culpable o no! Esta es Valeria Duque a quien relacionan con la separación de Rauw y Rosalía

in

Luego de anunciar su romántico compromiso y de casi tres años de relación, Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron que su relación ha terminado. Noticia que tiene a sus fans muy tristes y que también ha generado muchos rumores, en los que se habla de una tercera persona, quien sería Valeria Duque, una modelo paisa, que no deja de ser tendencia.

Por esto, muchos quieren saber quién es la supuesta culpable del fin de su romance con Rosalía. A continuación algunos datos sobre ella.

Valeria Duque es una periodista, influencer y modelo colombiana de 31 años, que se hizo muy famosa por su participación en Desafío 2018: Súper Humanos y por sus videos “fit” sobre nutrición y rutinas de ejercicios.

Es madre de un niño, suele presumir en redes sociales su estilo de vida saludable, al igual que sus viajes a diversos países del mundo.

El hilo de Twitter que la vinculó con Rauw Alejandro incluyó la mención a la agencia antinarcóticos norteamericana y una seria acusación, aunque esta fue pasada por alto debido a la posibilidad de que sea la causante de la separación del artista urbano.

“Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros, etc… También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos (narcotraficantes)”, acusó el hilo de Twitter.

Cabe destacar que, en realidad, se trata de un juego de palabras, pues con “trabajan con la DEA” se refiere a que lo hacen con “la de abajo”, haciendo referencia a sus partes íntimas.

Estas son algunas fotos de Valeria Duque:

