[Video] ‘Valentina mor’ ¿Ahora se quiere parecer a Karol G? Vea lo que hizo

La venezolana que se hace llamar ‘Valentina Mor Velásquez’ y que se ha viralizado en redes sociales por una entrevista en la que imita el acento paisa ha dado de qué hablar nuevamente.

En sus más recientes publicaciones, la mujer aparece con un nuevo look muy similar al de Karol G ¿La querrá imitar?

Al mostrar su nuevo aspecto, ‘valentina mor’ recibió fuertes críticas, ante esto ella respondió a sus seguidores a través de un en vivo y dijo, «No me importan los malos comentarios, eso a mi no me afecta, mientras que ustedes hablen más, más fama me dan».

«Y que influencer y lo que haces es hacer quedar mal a las venezolanas, chama, compórtese», «No se rinda los tienes ofendidos y dolidos siga adelante», «Lo mas guiso llego a Colombia», «No mor, así no mor. Tu cabello era divino»; fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Video: ¡Se estaban demorando! A Valentina Mor ya le sacaron canción, al ritmo de la guaracha https://t.co/sy6btZIWqu — Minuto30.com (@minuto30com) September 30, 2021

