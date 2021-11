Un video en el que una mujer capturada es trasladada se viraliza en Tik Tok.

Video: NP Noticias

Una mujer en aparente estado de embriaguez, que es conducida por varios uniformados causa carcajadas por sus respuestas.

En la corta grabación, aparece la mujer siendo ayudada a bajar del vehículo, por un uniformado de la Policía quien le dice, «le voy a soltar las esposas pero se controla, ¿usted estaba tomando?«, pero ella sin ser intimidada y mirándolo a los ojos le responde, «Si estaba tomado, me gusta el trago, me gusta el ‘perico’, pero no le he faltado el respeto a nadie y a nadie le debo nada entonces cual es el problema».

La respuesta es ignorada por el agente quien le pregunta, «¿Cómo se llama usted?», ella respondía incoherencias, pero el Policía insistía en preguntarle por su nombre, por lo que ella respondió, «Valentina mor, de Medellín, mor».

Tras un leve silencio, los uniformados, soltaron la carcajada que contagió a cientos de cibernautas que no han dudado en viralizar la publicación.

