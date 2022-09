¡Mire como quedó! La UVA El Paraíso fue renovada por la Alcaldía de Medellín

in

Con la entrega de las obras de adecuación de la Unidad de Vida Articulada (UVA) El Paraíso, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado, la Alcaldía de Medellín beneficia a unos 1.800 habitantes entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que disfrutarán de nuevos escenarios para la recreación y esparcimiento.

En la intervención se hizo mantenimiento y renovación en diferentes áreas como la nueva grama sintética y equipamiento deportivo para la cancha de fútbol 7, la impermeabilización de la terraza, adecuaciones en sótano y primer nivel, hidrolavada y pintura.

“Cuando no hay espacio público la gente termina prisionera en sus casas, porque no tienen adónde salir, no se ve ni se encuentra con el otro que se convierte en un extraño. Entonces dejamos de ser comunidad. Por eso el poder del espacio público es unir a las personas”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

En la UVA El Paraíso, la comunidad disfrutará de la oferta institucional en la zona, que incluye programas como: Canas al Aire, Iniciación Deportiva, Desarrollo Deportivo, Puntos Activos, Sin Límites, Recreando Nuestros Barrios, Iniciación al Movimiento y la Ludote

“Hemos invertido un recurso importante en la adecuación de diferentes espacios en la ciudad, hoy en la comuna 80 San Antonio de Prado le entregamos a la comunidad algunos de los mejoramientos que le hemos venido realizando a la UVA El Paraíso, entre ellos el cambio de la grama sintética y adecuaciones de otros espacios afectados por la ola invernal”, expresó el director del INDER Medellín, Cristian Sánchez.

El INDER Medellín tiene entre sus prioridades los espacios de calidad para la diversión, la actividad física y deportiva de la comunidad. Por esta razón, la grama se cambió, pues ya había cumplido su ciclo de vida (entre 6 y 7 años). Además, se solucionaron problemas de humedad que afectaban el uso del gimnasio y algunos salones. Hoy, los vecinos agradecen y disfrutan, porque la inversión se ve.

Gloria Amparo Álvarez, habitante del sector y visitante de la UVA, destacó la labor del Distrito en esta intervención y reiteró la invitación a cuidar los espacios intervenidos. “Que la cuidemos todos, hacemos una invitación a toda la comunidad para que cuiden mucho de la UVA, más que todo la cancha. Que a todos nos interese, tanto mayores, jóvenes como niños”, señaló.

Además de la UVA El Paraíso, la Alcaldía de Medellín renovará nueve escenarios deportivos en el corregimiento de San Antonio de Prado, que hacen parte de los más de 200 en toda la ciudad que verán reflejada la inyección de recursos de vigencias futuras.

Con la entrega de las adecuaciones de este espacio para los habitantes de San Antonio de Prado, la Administración Distrital reafirma su trabajo para ofrecer más escenarios de calidad en las 16 comunas y los cinco corregimientos. La inversión en este espacio superó los $1.300 millones.