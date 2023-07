¿Usted se va a abonar? Atlético Nacional entregó detalles de los abonos vendidos

in

Atlético Nacional informó que ya ha vendido más de 10 mil abonos para la temporada del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2023, la Copa BetPlay en etapa de octavos de final y por supuesto el partido de la copa Conmebol Libertadores en la que también se encuentra en octavos.

En redes sociales los hinchas se han mostrado escépticos frente a la posibilidad de abonarse, sobre todo por los resultados de la última temporada en la que los seguidores del ‘Rey de Copas’ sienten que no vale la pena.

Sin embargo, no se puede negar que mal que bien, Atlético Nacional sigue vigente en el torneo internacional más importante de Sudamérica y que llegó a la final, contra todos los pronósticos, del fútbol colombiano.

Pero aunque los números no son del todo desfavorables, los hinchas sienten que el equipo no se está reforzando bien, que no se buscó un técnico de más categoría, y en parte muestran su ‘descontento’ porque esperaban el regreso de Reinaldo Rueda o la llegada de Leonel Álvarez.

A esos factores se le suma la resistencia de un gran sector de la hinchada con los dirigentes de Atlético Nacional.

Pese a ello, son muchos los hinchas que están dudosos y, al final, por el amor al equipo de sus entrañas, lo más seguro es que se abonen.

El partido más atractivo que está cerca es el que jugará el Atlético Nacional contra el Racing de Avellaneda por la Libertadores y luego el de vuelta por la Copa BetPlay por octavos de final contra el América de Cali, sin contar con los compromisos de la liga.

Hasta ahora Nacional ha oficializado a William Amaral como técnico en propiedad y se ha reforzado con el uruguayo Maximiliano Cantera.

¡Ya somos 1️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ hinchas los que alentaremos al Verde en el Atanasio! ️⚪️ Continúan los precios de la Etapa 1 para Abonados 2023-I.

