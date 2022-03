Uribe asegura que su intención no fue buscar testigos sino «corroborar información»

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, intervino este viernes ante el juzgado 18 penal de Bogotá, en audiencia de preclusión por fraude procesal y manipulación de testigos, delitos por los cuales ha sido investigado.

Durante la audiencia, la jueza le pidió a Uribe que se refiriera estrictamente a las pruebas procesales del expediente, y le recordó que esto no era una declaración.

«Yo nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el senador Cepeda estaba buscando a un testigo u otro, ofreciendo beneficios para que acusaran a mi hermano o a mí», declaró Uribe.

Según explicó el exmandatario, lo único que él le pidió a Diego Cadena fue que «verificara» la información. «Le pedí a Diego Cadena que fuera a verificar, no fue una creación mía. Esto es tan importante que, entre el 2011, cuando Juan Guillermo Monsalve me hizo esas acusaciones, y el 2018, cuando recibí la información de Vicky Jaramillo, son siete años. Nunca se me ocurrió que fueran a buscar a Juan Guillermo Monsalve. Le dije al señor Cadena que fuera a verificar la información que Vicky Jaramillo me había traído», según Uribe.

Y agregó que «el doctor Cadena, era mi abogado investigador, no mi subalterno, tuve en cuenta que había trabajado en Estados Unidos, y que había ayudado en unos acuerdos con sus clientes, uno siempre confía en el abogado, los doctores Lombana y Jaime Granados me conocen desde principios del año 2000, uno respeta al abogado, no lo controla», complementó.

El exmandatario quedó insatisfecho, tras no poder argumentar la defensa que traía preparada para el caso, y tras ser interrumpido en varias ocasiones por la juez, quien le recordó que no era una declaración, Álvaro Uribe finalmente expresó que «quedo intranquilo al no poder decir esto, pero quedo muy tranquilo de respetar las restricciones que usted ha impuesto basadas en la interpretación de la ley», respondió el expresidente.

Tras la intervención de Uribe, la jueza indicó que el 27 de abril se realizará una nueva audiencia para conocer su decisión final sobre el caso.

