VIDEO. «No estamos en bonanza»: Alvaro Uribe a sus seguidores

in

Bogotá, 16 mar (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe se culpó este martes por los malos resultados que tuvo su partido, el Centro Democrático, en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que perdió 21 escaños, cinco en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes.

«Tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Disminuimos muchas curules, el principal responsable soy yo, por mi afectación a la reputación», dijo Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, en una reunión en la que convocó al Centro Democrático para discutir los resultados electorales.

Esa caída de su reputación, explicó, está marcada por el caso de fraude procesal y soborno de testigos que le sigue la Justicia y por el cual dijo que incluso le tocó cancelar eventos de campaña en las regiones para asistir a las audiencias.

El proceso contra Uribe comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por presunta manipulación de testigos al senador izquierdista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra él por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Cuando Uribe renunció al Senado a finales de agosto de 2020, su fuero de congresista y el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el 5 de marzo de 2021 no investigar a Uribe, al considerar que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe».

POLÍTICA DISRUPTIVA

En las elecciones del domingo, el uribismo, del que hace parte el presidente Iván Duque, pasó de ser la principal fuerza del Senado en la actual legislatura a ocupar el quinto lugar, por detrás del izquierdista Pacto Histórico, de los partidos Conservador y Liberal, y de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.

«No es un día de fiesta, no estamos en bonanza, cuando las familias tienen dificultades o se empobrecen tienden a ser más unidas, este es el marco que quiero poner para esta reunión», expresó el exmandatario.

Por ello, Uribe hizo un llamado para crear un comité político de transición dentro del partido que esté conformado por los senadores electos Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal, Alirio Barrera y Paloma Valencia, así como Óscar Darío Pérez, que consiguió un escaño para la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.

«Hacer una carretera genera consenso en todo el mundo, proponer que disminuyan el Congreso es disruptivo, dar una política social genera consenso (…) disminuir la jornada de trabajo es disruptivo. Este partido no se puede olvidar que nació creando unas controversias saludables para Colombia. Este partido no puede abandonar el camino disruptivo», expresó Uribe.

Durante su discurso, el exmandatario habló de temas como seguridad, política contra las drogas, salud y educación, además de que arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos (2014-2018), al que culpó de algunos de los problemas que vive el país, y contra el candidato izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas.

«Yo creo que lo importante ahora es la defensa de la democracia y no nuestra precipitud, queridos amigos. Estamos con un problema muy grave, que es Petro», señaló, aunque no precisó si el Centro Democrático, como partido, apoyará la candidatura de Federico «Fico» Gutiérrez, candidato de la coalición de derechas Equipo por Colombia.