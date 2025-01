Uribe confirma que le tocó hablar con Laura Sarabia para ayudar a solucionar crisis con Estados Unidos

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, confirmó en las últimas horas que el gobierno de Gustavo Petro lo buscó para hablar sobre el conflicto que se vivió entre el país y Estados Unidos durante el pasado fin de semana.

Y es que horas atrás, el diario New York Time había asegurado que «un funcionario con conocimiento de los acontecimientos dijo que Uribe había llamado a Sarabia y le había dicho, en esencia: Tenemos diferencias con el presidente Petro. Cometió un error, pero tenemos que resolverlo. ¿Cómo puedo ayudar?

Tras esta información del medio estadounidense, el mismo expresidente habló en su cuenta de X para contar su verdad de la comunicación con Laura Sarabia.

Indicó que todo ocurrió luego de que él redactara el comunicado del Centro Democrático y Sarabia lo leyera. Ahí, apareció una persona «quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo».

Ante esto, Uribe indicó que le solicitó «que hiciera una comunicación de los tres (Three Line)».

Al estar en la línea, Sarabia le dijo que «ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación» indicó Uribe Vélez.

1. Se supo la noticia del grave problema con los Estados Unidos;

2. El partido Centro Democrático publicó en redes un comunicado, que me correspondió redactar;

3. Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller…

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 28, 2025