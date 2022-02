«Recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir ‘paraco'», Uribe a Petro

En redes sociales circula un video en el que el expresidente Álvaro Uribe le ‘tira’ una pulla al candidato presidencial Gustavo Petro.

Uribe compartió el mensaje en sus redes sociales

Mientras que Petro está en Europa, Uribe se valió de las redes sociales para enviarle un mensaje, le dijo, «doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir ‘paraco'», escribió.

También compartió un video desde San Juan de Girón, Santander, en el que contó una anécdota, dijo, “un joven me gritó ‘Uribe paraco’. Yo le dije: ‘hombre, mi abrazo’ y estaba pensando lo siguiente. Se robaron a Saludcoop, a Caprecoom y a Cafesalud y ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro”.

Y continuó, “estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista al Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ dije: ‘si el doctor Petro me recibe en su grupo político, es la manera de que no me vuelvan de decir paramilitar’”.

El video, fue compartido por el mismo expresidente en su cuenta de Twitter.

Desde San Juan de Girón, Santander. Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

