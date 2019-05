Urán siente que Nairo Quintana y él ya pueden retirarse sin temores

Minuto30.com- El pedalista antioqueño Rigoberto Urán manifestó que tanto él, como Nairo Quintana, ya se pueden retirar tranquilos del ciclismo, por el buen nivel que vienen mostrando quienes vienen detrás.

Esta declaración la dio luego de ser indagado por su compañero del equipo Education First, quien al igual que Daniel Martínez, lo acompañaron en la inauguración de su primer tienda oficial, con la marca Go Rigo Go.

Como de costumbre, el pedalista antioqueño también le puso un poco de humor a su intervención.

Video: testimonio Rigoberto Urán