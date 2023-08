Video. ‘No se contempla’: UNP negó la solicitud de darle más seguridad a Nicolás Petro

in

Debido al proceso que se adelanta en contra del hijo del Presidente, Nicolás Petro, por su participación en la entrada de dineros ilegales en la campaña de su padre durante 2022, el juez que lleva el caso pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) aumentar su esquema de seguridad, justificándose en que sería un testigo clave del proceso.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, Augusto Rodríguez, director de la UNP dijo ante los medios que el actual esquema de seguridad de Nicolás Petro se ajusta a su nivel de riesgo, por lo que no se contempla un refuerzo de este.

“Consideramos que tiene un esquema acorde con el nivel de riesgo por eso la Unidad Nacional de Protección no va a incrementar el número de vehículos ni el tamaño del esquema, no se contempla esa posibilidad por ahora”, expresó el funcionario.

Asimismo, Rodríguez explicó que para el abogado defensor no habrá ningún tipo de protección, pues las leyes no permiten que estas medidas se implementen en juristas que no sean de derechos humanos o de derecho internacional humanitario.

Asimismo, resaltó que la responsabilidad de la seguridad está en manos de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, dice que no se contempla, por ahora, ampliar el esquema de seguridad de Nicolás Petro. Sobre al abogado David Telequi, explicó que la norma no permite implementar medidas de protección para juristas que no sean de DD.HH.@lafm @rcnradio pic.twitter.com/wuvjDn6Adx — Aldair Rodríguez Suárez (@AldairJ_R) August 23, 2023

