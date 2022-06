«Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo»: presentadora de RCN fue víctima de hurto en Bogotá

La presentadora de RCN Maritza Aristizábal habló sobre el momento difícil que le tocó vivir en una calle de Bogotá, fue víctima de robo.

«Les voy a contar algo ATERRADOR que me pasó el martes», comenzó diciendo la presentadora en su cuenta de Instagram.

«A las 6:20 p.m. iba en un carro por la circunvalar hacia el norte. Para ‘evitar el trancón’ WAZE nos desvía por la Perseverancia y nos mete en una calle angosta, oscura, PELIGROSA.

50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía, en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean», contó en su ultima publicación.

«Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta», expresó la presentadora.

Maritza Aristizábal también le hizo un reconocimiento a las Policía.