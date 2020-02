Uno de los acusados en el caso ‘grafitero’ llegó armado a una audiencia en Paloquemao

Durante una audiencia llevada a cabo en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, los representantes de la familia del grafitero asesinado en el 2011, Diego Felipe Becerra, puntualizaron que uno de los acusados portaba un arma de fuego durante la diligencia, generando malestar e incomodidad a los presentes.

Ante la juez la abogada de la familia, Miryam Pachón, denunció el hecho afirmando que “el día de hoy confirmé una situación que desde hace días se venía registrando. Un acusado no debe venir armado; el hecho que la persona trabaje para una institución y tenga permiso para ello y esté en la libertad, no está permitido que siendo acusado venga armado”.

Fleiber Leandro Zarabanda, quien ejercía como patrullero de la Policía la noche de los hechos y se encuentra vinculado al proceso por manipulación y alteración de la escena del crimen contra el grafitero Diego Becerra, fue el acusado que se encontraba armado.

Ante esta situación los abogados del Zarabanda lo justificaron asegurando que “ha sido excelente y ejemplar”, aunque señalaron que “deberá tomar correctivos”, puntualizando que “no nos vengan a satanizar este proceso, yo si deploro este incidente pero no lo agrandemos”.

Frente a estas palabras la juez estuvo de acuerdo con los representantes del grafitero y declaró que “aquí no podemos minimizar y un arma es letal… no voy a exponer mi vida y la de quienes están acá; yo me siento agredida. No conozco proceso en el mundo en el que un acusado entre armado”.