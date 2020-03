Una pasión desmedida

Cuando una mujer se apasiona por un hombre todo cambia. Es muy difícil volver a ser la misma luego de amar apasionadamente.

Cuando conocí a mi amiga no sabía lo que guardaba en su corazón. Tuvo la confianza de contarme que amaba a un hombre desde hacía una década y que no lo podía olvidar, aunque quisiera, aunque cada cual rehiciera su vida con otras parejas.

Entonces me puse a pensar qué es lo que hace que una mujer se sienta tan apegada a una pasión. Qué hace que deje de ver el sol cada mañana por pensar en lo que no tiene, o en lo que no pudo ser.

Recuerdo que mientras hablábamos ella me preguntaba cómo podía yo estar tanto tiempo sin una pareja y seguir feliz. “No es por falta de marchantes,” me dijo. Entonces le respondí que cuando ella sienta verdadero amor hacia ella misma, va a entender que no es una prioridad un hombre en su vida. Porque va a sentirse feliz consigo misma.

Me dijo: “No entiendo.” Yo tampoco lo entendía, hasta que tuve el valor de decirle adiós al amor de mi vida. Inclusive escribí un libro para hacer mi catarsis, y en ese desahogo muchas mujeres se identificaron.

No me refiero a que una mujer para ser feliz debe estar sola. Me refiero a que debe disfrutar su soledad, en el caso de que le toque vivirla. Verla como la libertad de ser ella misma. Cuando estamos solas es cuando realmente podemos conocernos mas, retarnos mas, planificar nuestras vidas mucho mejor.

Porque no estamos pensando en nuestras parejas. Estamos enfocadas en nosotras. Cuando una relacion termina es una nueva oportunidad que tienes para seguir. No se acaba el mundo, aunque pienses es así. Puede ser que extrañes aquellos besos que te dejaban sin aire, o las caricias que te hacían suspirar.

Lo importante de todo este proceso es que entiendas que la pasión de una mujer puede ser desmedida, pero al final, el amor que sienta por sí misma debe ser aún más grande.

Abogada, conferencista internacional, y Directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com