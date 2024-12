Una mosca en las noticias y se la traga en vivo presentadora de noticiero en los Estados Unidos generando admiración.

Vanessa Welch presentadora del Canal Boston 25, sufrió uno de esos momentos televisivos que en Colombia son ideales para el 28 de diciembre cuando los noticieros muestran embarradas o incomodos momentos. Estando al aire en la emisión de las noticias, las cámaras captaron como una mosca estaba volando y se posó en su ojo. Welch sin espantarse siguió mirando el telepronter sin parar hasta que la mosca ingresó a su boca y esta se la traga con un gesto pero continua su trabajo.

«The Nasty Moment» como han titulado los medios al «momento desagradable» se volvió viral y la mosca en las noticias ha hecho que Vanessa reciba la admiración total por su profesionalismo. El Periódico The New York Post» compartió el video y recordó que en una oportunidad otra mosca se hizo famosa en la televisión de los Estados Unidos con Mike Pence funcionario de la Casa Blanca, la cual se posó en su cabeza durante toda la entrevista. Seguramente este hecho será parte de los Late Show como el de Jimmy Fallon o Saturday Nigth Live como la nota cómica de la semana en TV.

La mosca en las noticias



