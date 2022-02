¡Una millonada! Esto ganará Luis Díaz en su nuevo equipo el Liverpool

Con su llegada al Liverpool con un contrato de 5 años para jugar con el conjunto inglés, Luis Diaz no solo entra en la lista de las transferencias más costosas de jugadores colombianos, el guajiro también aumentará su salario en 4 veces más de lo que ganaba en Portugal.

Con el conjunto lusitano, Díaz ganaba aproximadamente 750.000 euros anuales lo que sería cerca de 3.000 millones de pesos colombianos, pero ahora con los Reds su salario rondará en los 4 millones de euros al año lo que significa que recibirá aproximadamente 17.000 millones de pesos colombianos al año por vestir la camiseta del Liverpool.

Este monto es sin contar la posibilidad de extender su salario en 1,5 millones de euros más con respecto a bonos.

