Una joven que duró 5 días desaparecida fue hallada con brutales golpes en todo su cuerpo

Una joven estudiante que fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 27 de noviembre en la ciudad de Bogotá, fue hallada en la madrugada de este lunes, con brutales golpes en todo su cuerpo.

Según indicó la madre de la joven para el medio El Tiempo, a eso de las tres de la madrugada de este 2 de diciembre, recibió una llamada de un desconocido quien le decía que había encontrado a su hija y que ya “se la mandaba” en un taxi.

La joven llegó a su casa bastante desorientada y sin recordar lo que le había ocurrido. La madre de manifiesto para el medio ya citado que la universitaria presentaba golpes en todo su cuerpo, menos en su cara, ya que está no se la tocaron “porque era muy bonita”, según lo poco que narró la joven.

El Tiempo recogió que la familia de Johana la había reportado como desaparecida el pasado miércoles cuando la joven acudió a la vivienda de sus exsuegros para llevar al sobrino del que anteriormente era su compañero sentimental.

“La familia de él me llamaba y me preguntaba por ella. Si ya sabía dónde estaba o no. En estos días hablé con el exnovio. Él solo me contestaba que seguramente estaría ‘de farra’ por ahí. Ayer me dijo que seguramente estaba de viaje y que ‘pronto aparecería'”, narró la madre de la víctima.

De igual forma, la madre de la joven denunció que la ex pareja la tenía amenazada, por lo que ella ya lo había denunciado.

En este momento Yohana está siendo atendida en un centro médico.