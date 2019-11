Una Historia de Amor inolvidable

Hay amores que son capítulos solamente, otros son libros enteros.

Cuando era niña me encantaba escuchar a mi abuela Virginia contando la historia de amor que vivió con mi abuelo. Ella me contaba que cuando él fue a pedirle su mano a sus padres para casarse con ella, llegó en un caballo blanco y vestido de blanco. Cuando evocaba ese momento tan especial en su vida, le veía un brillo especial en su mirada. Mi sueño era recrear esa escena con actores antes de que falleciera, pero no lo pude lograr.

Mi abuela y mi abuelo tuvieron un romance eterno. Se casaron y tuvieron un hijo, mi padre Luis Pietri, conocido como Tony, el poeta del pueblo en Mayagüez, Puerto Rico. Mis abuelos se separaron y como en Amor en Tiempos del Cólera, regresaron luego de más de 40 años separados, y se volvieron a casar. Vivieron juntos hasta el dia de la muerte de mi abuelo.

Hay amores que perduran a través del tiempo, que ni la distancia ni los años lo aminoran. En esta historia de amor, aunque ambos rehicieron su vida, volvieron a unirse pues el amor era muy grande entre ellos. Mi abuela se casó con mi otro abuelo, y enviudó. Así estuvo libre para amar nuevamente al primer hombre de su vida.

Cuando hablaba con mi abuela, recuerdo que me decía: “Mi amor ningún hombre merece una sola lágrima tuya. Hombre que te hace sufrir, hombre que no te merece”. Era una mujer muy digna y revolucionaria para su época. Con un carácter muy fuerte y determinado que afortunadamente heredé.

Hay amores que son capítulos solamente, otros son libros enteros. La historia de amor de mi abuela fue un libro completo. Gracias a ese amor, tengo la bendición de tener el mejor padre del mundo, y unos tios maravillosos.

Cuando mi abuela falleció me sentí desolada. Sin embargo, cuando pienso en su capacidad de amar, y en que fue una mujer que amó y fue amada, me siento feliz por ella. Su amor vive en mí desde niña, es parte de mi historia de amor por mi familia. ¿Has pensado en tu historia de amor?

La autora es abogada, conferencista internacional y Directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com