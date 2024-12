La EPS Sura, con más de 5.5 millones de afiliados, se perfila como la primera EPS privada en transformarse en gestora de salud bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

La entidad expresó su interés y mantuvo reuniones con el Ministerio de Salud para acelerar la transición hacia un modelo preventivo de atención médica.

Alineándose con las propuestas gubernamentales de la reforma de salud.

El presidente Petro reveló esta noticia durante la posesión del superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal.

Destacando la intención de una EPS privada de adoptar un enfoque preventivo y activo en la atención a la salud.

Aunque Petro no reveló inicialmente el nombre de la EPS, se confirmó que se trata de Sura.

«Sura si ha hecho acercamientos»

Félix León Martínez, director de la Adres, confirmó que Sura ha buscado activamente acelerar la transición con el Ministerio.

“Sura sí ha hecho acercamientos al Ministerio para buscar acelerar la transición de EPS a gestora y dejar de asumir el riesgo financiero» (…)

También se destaca la decisión de la Corte Constitucional ordenando al Ministerio de Salud el pago de 300.000 millones de pesos a las EPS.

Sin embargo, Martínez señaló que las cifras en disputa son menores y sujetas a pleitos judiciales.

Asimismo señala que se han pagado durante cuatro años más de nueve billones de pesos y solo restan por pagar 200.000 millones de pesos aproximadamente.

La consecuencia es que de esos 200.000 millones, 180.000 están en pleito judicial.

Aunque estos estén aprobados por la auditoría y el Adres, mientras no se resuelva el pleito judicial no se puede pagar, a no ser que las EPS que desistan del pleito, firmen la transacción del acuerdo de punto final y se les pague.

Hasta que no desistan del pleito y firmen el Acuerdo no hay forma de pagar y esa va a ser la dificultad de cumplir la orden de la Corte”, comentó Martínez.

