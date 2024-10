Lo que sería un tranquilo paseo en coche por el Centro Histórico de Cartagena, que valdría 100 mil pesos, terminó siendo una costosa pesadilla por la que le cobraron 3.733 dólares, más de 15 millones de pesos.

Luego del desafortunado hecho, la víctima Can Lin Yu Chen, grabó un video para contar su experiencia turística en Colombia.

“Me encanta viajar. Es la primera vez que viajo a Colombia; sin embargo, esta experiencia desagradable en Cartagena me ha traído tristezas. Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país”, dijo la turista canadiense.

¿Qué pasó con las tarjetas de crédito de la víctima para pagar el paseo en coche?

Según el relato, los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre, cuando la mujer pretendía pagar 100 mil pesos por un viaje en coche, pero el conductor del coche le aseguró que no tenía como cobrarle por tarjeta, por lo que fueron hasta donde otra persona que sí tenía datafono y al pasar tres de sus tarjetas de crédito, le manifestaron que no se había podido hacer el cobro, porque había un error.

Sin embargo, al día siguiente se enteró que sí habían realizado el cobro e incluso hicieron tres débitos por valor de 3733 dólares.

“Estoy segura que no seré la única persona y no seré la última que enfrenta este tipo de estafa. Me siento impotente y hago este video para informar a otros turistas sobre el riesgo al viajar a Cartagena, tenía la esperanza de que las autoridades locales o la policía tomaran medidas más fuertes, especialmente porque son conscientes de los detalles específicos y la participación de la empresa y el conductor. Es frustrante que aún no haya tomado ninguna medida y espera que la policía actúe”, agregó.

Ante la situación, la Asociación Cartagenera de Cocheros publicó un comunicado en el que rechazó la situación e informó que el cochero fue apartado de las actividades.

El cochero aseguró a las autoridades que no tiene nada que ver con el robo, por lo que ahora buscan a la mujer que realizó las transferencias.

#DESCARADO Turista canadiense denuncia que le cobraron alrededor de $22 millones por un paseo en carroza por el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena. Todo comenzó cuando la extranjera, Can Lin Yu Chen, entregó 4 tarjetas de crédito al conductor del vehículo para pagar… pic.twitter.com/QPiSdHPzh1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 25, 2023

Para más noticias de Colombia.