in

Un perro y su amo ganaron American Got Talent 2023 donde Sofía Vergara fue protagonista en su triunfo.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El programa American Got Talent tuvo en su edición 2023, un ganador de cuatro patas y su amo que mucho no esperaban. Hurricane se robó el show desde las primera audiciones como border collie demostrando con varios trucos impresionantes entre los cuales la música de «Better When I’m Dancing» de Meghan Trainor , hasta su acto final con Queen «Esa Cosita loca llamada amor.» rompió la noche. Incluso, Sofía Vergara fue parte del show con una imagen de ella troquedada (standee) en un vestido amarillo. Pero el momento sublime fue cuando el perro y Stoica, pidieron a la colombiana subir. Los jueces aplaudieron luego el final y esperaron los aplausos. Donde el veredicto dictamino que Hurricane y su amo, recibieran el millón de dólares haciendo historia en la televisión americana.

ADRIAN STOICA Y SU PERRO HURRICANE GANA AMERICAN GOT TALENT



MOMENTO GANADOR ADRIAN STOICA Y HURRICANE



El Dato: Con la frese «esta fue una guau» Howie Manden celebró esta final donde se recordó que Stoica y Hurricane han recorrido con su show todo el mundo durante casi ocho años apareciendo en las versiones internacionales del programa. En 2017, llegaron a las semifinales de «Italia Tiene Talento» además de ediciones de 2018 y 2022 de «Rumania Tiene Talento». Los ojos están puestos en qué harán él y su mascota con un millón de dólares como premio.

Lee más noticias de entretenimiento.