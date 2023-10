in

Fotos: Un nuevo Christian Nodal se respira con cambio de look que se ve más cercano sin dejar su estilo en conciertos y música.

Los internautas y seguidores de Christian Nodal, le siguen la pista después del nacimiento de su hijo y lo ven diferente. Un look vaquero pero muy serio, le sienta al artista quien comparte sus fotos de los más recientes conciertos por los Estados Unidos. «desde que Nodal es novio de la argentina mejoró en todo aspecto» fue uno de los comentarios sobresalientes en redes y le atribuyen que ese porte es por su esposa Cazzu. Algo parecido a lo que vive J Balvin que también tiene una esposa de ese país. “Que buena mano tiene la Cazzu”, “Ya tiene cara de niño lindo otra vez Cazzu te acienta” y “El glow up de Christian nodal”, complementan las buenas palabras para él. Recordemos que aunque tiene fans en Medellín, no se ha dado su concierto porque «hay un veto» por dejar plantados a miles de asistentes en su primera visita.

NODAL RESPIRA UN CAMBIO DE LOOK POR CAZZU

