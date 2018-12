FOTO: Un incendio le desfiguró el rostro y ahora le pide a “Papá Noel” una nueva cara

La carta que un pequeño de cinco años de Uzbekistán, le escribió a Papá Noel, le dio la vuelta al mundo y rompió el corazón de más de un internauta.

Resulta que el pequeño, sufrió un accidente cuando este apenas era un bebé y se quemó gran parte de su rostro.



“¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces me tengo que esconder de las personas porque me tienen miedo. Yo mismo me tengo miedo cuando me veo en el espejo. No tengo nariz, ni orejas, ni pelo. Mi mamá dice que no iré a la escuela. Esto me duele a menudo, pero no lloro; mi mamá sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, y nunca en la vida lloraré. Solo quiero ser como los otros niños”.recoge la carta que hizo el pequeño.

Medios internacionales indicaron que el pequeño ha sido sometido a cirugías para recuperar los labios, dientes y párpados. Además, en julio pasado, los doctores le insertaron algunos implantes en el cuello para estirar su piel.