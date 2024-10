Fue un embarazo de fe y sin ginecólogo» afirmó Evaluna Montaner sobre Índigo y encendió redes sociales con críticas fuertes.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

La esposa de Camilo e hija de Ricardo Montaner, expresó que durante la gestación de su hijo, no acudió donde un ginecólogo confiando en la fe que todo iba a salir perfecto. La actriz y cantante, indignó a varios internautas y en especial mexicanos que no la bajan de irresponsable al decir esas cosas. “Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe; todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña”. Fueron las palabras de Evaluna que la hicieron tendencia con varios titulares de medios.

Evaluna «Índigo fue un embarazo de fe y sin ginecólogo» con canción

La Familia es fundamental en el proceso

Ante que ha sido una madre muy joven al lado de Camilo no para de recibir múltiples críticas. Evaluna dejó un mensaje sobre que estar unidos como familia es su éxito. “Quizá en esta industria muchos creen que es imposible tener una familia, pero sí es posible tenerla, ya llevamos casi 10 años juntos y es súper posible. Estar presentes al 100 en esa crianza se ve complicado, pero sí es posible”. Cerrando el paso a comentarios de internautas que los señalan «que a veces se han comportado cómo niños jugando a ser papás grandes con un bebé». Evaluna, quiere dejar claro que el amor es fundamental y en sus redes se les ha visto juntos cuidando a su hija.

Lee más noticias de entretenimiento