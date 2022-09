Un columpio giratorio al caer al piso de manera estrepitosa, casi termina en una tragedia. El hecho se registró el pasado domingo por la noche en una feria de la ciudad de Mohali, al norte de la India.

El video de la falla mecánica del columpio giratorio, muestra el ascenso de unos 15 metros. La atracción queda inmóvil varios segundos y luego cae al suelo de forma estrepitosa.

El hecho dejó al menos 16 personas heridas, entre ellas cinco niños, y fueron trasladadas al hospital en automóviles de la policía, ya que no había ambulancias en la feria.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022