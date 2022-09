Un avión tuvo que aterrizar en una isla en la mitad del Atlántico, por fallas técnicas

Este 27 de septiembre en horas de la mañana un avión de la aerolínea Avianca tuvo que aterrizar de emergencia en una Isla en medio del Atlántico, por fallas técnicas.

El vuelo AV120 de Avianca en su ruta Bogotá – Londres, aterrizó en una Isla Terceira en la mitad del océano Atlántico, hacia las 7:40 de la mañana.

La aerolínea fue la encargada de realizar el respectivo reporte, donde además aseguró que los 244 pasajeros que llevaban y sus 10 tripulantes estaban bien.

“A las 13:44 hora local (7:44 hora Colombia) aterrizó el avión con sus 244 pasajeros y 10 tripulantes sin novedad. En estos momentos, el Centro de Protección al Cliente de Avianca está evaluando alternativas para poder trasladar a los pasajeros a su destino en el menor tiempo posible y brindarles asistencia”, Escribió la aerolínea

Avianca también explicó que los pasajeros serán trasladados en un vuelo chárter que estará programado especialmente para que lleguen a su destino, Londres.

INCIDENT: Avianca #AV120 Bogota to London/Heathrow (Boeing 787-8 N781AV) squawked 7700 General Emergency mid-Atlantic and has just diverted to Lajes, Azores. Reason not yet known.

