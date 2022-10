[VIDEO] ¿Más alegre? Así fue la última práctica de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó atrás el clásico de Manchester, en el cual el City goleó 6-3 al United, y en el que CR7 fue relegado y no tuvo minutos en el encuentro de la Premier League.

Así las cosas, el portugués se mentaliza en la Europa League y el partido ante el Omonia Nicosia en condición de visitante, con todo el deseo de jugar y hacer parte de los titulares en el Manchester United.

Le puede interesar

Ronaldo sorprendió en la última práctica previo al partido en Chipre debido a sus sonrisas, sus bromas con los compañeros y su buena disposición.

A pesar de que el técnico Erik ten Hag no tiene a Cristiano Ronaldo como primera opción, a este no se le vio haciendo mala cara; por el contrario, mantuvo la alegría en el entrenamiento lo que se volvió tendencia en Inglaterra.

Cristiano Ronaldo was in good spirits at #MUFC training this morning pic.twitter.com/CERpd7dFS7

— Simon Peach (@SimonPeach) October 5, 2022