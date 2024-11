Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El grupo irlandés de rock U2 actuará por primera vez en directo desde el recinto Sphere de Las Vegas durante la celebración de los Grammy, que tendrán lugar en Los Ángeles el 4 de febrero, informó este viernes la Academia de la Grabación.

El segmento en el que aparecerá la banda liderada por Bono también contará con "una entrega de premios especiales", que aún no se han anunciado, y tampoco se determinó si el espectáculo tendrá público.

Anteriormente la organización de los galardones había dado a conocer que artistas como Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Travis Scott y Billy Joel también formarán parte de los espectáculos de la 66 edición de la gala.

En 2023, U2 se convirtió en la primera banda en presentarse en el recinto de alta tecnología Sphere, que se inauguró el pasado otoño, con su residencia titulada 'U2:UV Achtung Baby Live', centrada en las canciones de su álbum 'Achtung Baby' (1991), que terminará el 2 de marzo de 2024.

La última vez que U2 formó parte de una ceremonia de los Grammy fue en 2018 en la 60 edición de los premios, en donde cantaron 'Get Out of Your Own Way' y tuvieron una aparición en la actuación de Kendrick Lamar la misma noche.

La banda acumula 22 Grammy en su trayectoria y 46 nominaciones. Gracias a su álbum 'The Joshua Tree' de 1986 consiguieron sus primeros dos gramófonos.

Los Grammy 2024 se emitirán a través de CBS y Paramount Plus con Trevor Noah como presentador por cuarto año consecutivo, en una edición en la que se destacan artistas como SZA, Taylor Swift o Lana del Rey.

Por: EFE