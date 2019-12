Twitter está ¡ENLOQUECIDO! Con el triángulo amoroso de “Froot Loops”, “Zucaritas” y “All Bran”

La red social Twitter se conmocionó con el hilo que publicó el wedding planner José Padrón, pues contó una historia digna de culebrón mexicano poniéndole a los personajes principales nombres de marcas de cereales para guardar su identidad.

Ni siquiera el mismo José podía creer que los nombres de los cereales que usó en su hilo (Zucaritas, Froot Loops y All Bran) terminaran siendo trending topic en la red, todo porque la historia que contó cautivó a miles de tuiteros.

Padrón relató que una chica que lo había contratado para planearle su boda en marzo de 2020 lo llamó para darle una noticia. Ella, a quien nombró como “Froot loops”, le dijo que no se iba a casar, pero que la boda seguía en pie.

José no entendió muy bien y pidió un poco más de información sobre el tema para captar el asunto, momento en que “Froot Loops” le contó que la que se casaría, para aprovechar todo lo planeado y pagado hasta el momento, sería su hermana, a quien nombraron como “Zucaritas”.

Padrón no lograba cogerle el ritmo al embrollo y cuando indagó un poco más “Froot Loops” le soltó que “Zucaritas” se iba a casar con el mismo novio, a quien llamaron “All Bran”.

Después de que la protagonista de este dilema tuvo alientos para terminar de contarle la historia a José, le confesó que “All Bran” le fue infiel a “Froot Loops” con “Zucaritas” y la dejó ¡EMBARAZADA!, asunto por el que se va a celebrar la boda, pero con una novia diferente.

Al final el mismo wedding planner afirmó que “All Bran” y “Zucaritas” tenían reservado un lugar en el infierno por lo que le hicieron a “Froot Loops”, pues son tan malos como los mismos cereales con que los nombro, según su opinión y gusto. Lo más gracioso es que aún no se sabe si él sí accedió a seguir planeando dicha boda.

Una novia me contacto en septiembre, su boda seria tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamo ¡tragedia! — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

Primero me saludo, amable en exceso, pensé necesitaba algo con la florista o cambio de fecha o sede, nada de eso, jalo aire y me dice: -te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar- anumaaa, ni pedo, le regreso la mitad del anticipo, pensé. -pero, si va haber boda- me dice pic.twitter.com/1NBPW32UZL — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

yo: ¿Como, no entiendo?

N: -si, o sea ya no me caso yo, pero si va haber boda-

en eso su voz se quebró, jalo aire, tocio un poquito y volvió a poder hablar. yo soy re-menso para estas cosas, no se que decir, sentí un no se que en el estomago, como cuando sientes que pierdes… — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

el cel pero lo traes en la mano.

N: -Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pago, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante- yo no supe que decir mas que lamentaba escuchar lo sucedido — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

N: -le pase tus datos y en estos días te llama-

pensé que ahí iba a terminar la llamada, la neta no le quise escarbar por que se escuchaba muy mal, pero el pendejo de mi tenia que abrir su hocico

yo: ¿como se llama tu hermana? — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

(para evitar pedos y si algún día leen esto voy a cambiar sus nombres por sabores de cereales, la hermana sera zucaritas, la novia Froot loops, el novio All Bran) — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

FL: -zucaritas, ella te llama, espero todo sea igual como me habías comentado-

no se si debí hacer la siguiente pregunta, pero siempre apunto los nombres tanto de la novia como del novio, lo sentí normal, aquí se develo el telón de todo.

Z: -el novio ya lo conoces, es all bran- pic.twitter.com/mKKy0wULCt — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

me quede congelado, mas que con este pinchi frio, Froot loops lloraba en silencio, yo todo idiota no entendia pero si entendía, o sea, ¡QUE PEDO! a Froot loops le volvió la voz y comenzó a contarme parte del asunto. Hasta donde yo sabía, froot loops y all bran llevaban 6 años — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

de novios y por fin iban a tener el tiempo para celebrar una boda que ya se había pospuesto en varias ocasiones, eligieron San Miguel por que zucaritas les metió la idea en la cabeza. Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que all bran se emborracho y se durmió — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

y su cel recibió mensajes de zucaritas preguntándole si ya le había dicho o que ella le decía. A lo que froot loops decide llamar a su hermana, zucaritas se niega a decirle y froot loops espera a que all bran se despierte, ¡la ostia del puto mundo! — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

¡MOCOOOS! all bran embarazo a zucaritas pic.twitter.com/4yCOP4rVmz — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019