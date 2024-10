Turno 3: barrios que tendrán racionamiento de agua en Bogotá este 13 de abril

Resumen: Racionamiento de agua en Bogotá: turno 3 (13 de abril) Barrios Unidos, Suba y Usaquén sin agua durante 24 horas a partir de las 8:00 am. Detalles del racionamiento: Fecha: Sábado 13 de abril de 2024 Turno: 3 Localidades afectadas: Barrios Unidos, Suba y Usaquén Límites: Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 75 entre calle 127 y 170, entre carreras 75 y 91 Horario de suspensión: 8:00 am a 8:00 am del día siguiente Motivo: Bajo nivel de los embalse